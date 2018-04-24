Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Понятно о сложном: петербургские школьники сразились в научном баттле. Санкт-Петербург, дети и подростки, наука и открытия, образование, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПонятно о сложном: петербургские школьники сразились в научном баттле

    Понятно о сложном: петербургские школьники сразились в научном баттле

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    Понятно о сложном: петербургские школьники сразились в научном баттле

    Понятно о сложном: петербургские школьники сразились в научном баттле

    Понятно о сложном: петербургские школьники сразились в научном баттле

      В Петербурге впервые прошла научная битва Science Slam School. Увлекательно и компетентно говорить о радиации, пигментах и роговых производных эпидермиса смогли пятеро школьников.

      На смену рэп-баттлам в Петербурге, похоже, приходит совершенно новый вид интеллектуальных состязаний. Научные битвы Science Slam School (в свободном переводе — школа научного поединка) собирают поклонников по всему миру. В Северной столице подобные состязания прошли впервые. Старшеклассники доступным языком говорили о сложных вещах, порой, непонятных большинству взрослых.

      Рассказать о сложном компетентно, увлекательно, а главное, за 60 секунд — задача не из учебника. Пионерам Science Slam в коротких штанишках пришлось поволноваться. Но предательский румянец и внезапная бледность не проступили даже на лице автора доклада о пигментах и красителях Анастасии Мартусь.

      Возможность топить новичков дополнительными вопросами заметно прибавила драматизма. Особенно когда акулью хватку продемонстрировал авторитетный представитель начальной школы с вопросом о возможности размазывания воды.

      Победителя определяли с помощью шумомера по громкости аплодисментов. Лучшим стал Владимир Сосновский. Володя исследовал шерсть морской свинки, накормленной димедролом.

      Дерзкий эксперимент заставил встать дыбом нитевидные роговые производные эпидермиса у зрителей всех возрастов. Впрочем, наука и жизнь — синонимы не для каждого. С чем связать будущее победитель пока не решил.

      Владимир Сосновский, победитель Science Slam School в Петербурге: «Я не знаю. Скорее всего, выберу что-то связанное с химией или анимацией».

      Корреспондент НТВ Юлия Олещенко наблюдала за научным баттлом школьников.

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