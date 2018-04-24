Тропическую змею выбросили из окна петербургской многоэтажки

Молочная змея чем-то не угодила своим хозяевам, и они решили избавиться от нее весьма жестоким способом.

Жители дома на улице Коллонтай теперь точно могут оспорить классический тезис о том, что «рожденный ползать летать не может». Особенно после того, как накануне им буквально на голову свалилась тропическая молочная змея толщиной с руку человека.



Экстренные службы, по словам очевидцев, не спешили отрабатывать необычную заявку о заблокировавшем выход гаде, аргументируя это тем, что каменные джунгли — нехарактерная среда обитания для экзотического вида.



Однако когда сотрудники МЧС всё же приехали на место, они срочно госпитализировали рептилию. Сейчас пресмыкающееся, которое, несмотря на яркую окраску, совсем не представляет угрозы, в крайне тяжелом состоянии, а спасатели выясняют, кто решил избавиться от змеи таким жестоким способом.