Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    «Он прекрасен»: Настасья Кински рассказала о желании спеть с Козловским. знаменитости, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Он прекрасен»: Настасья Кински рассказала о желании спеть с Козловским

    «Он прекрасен»: Настасья Кински рассказала о желании спеть с Козловским

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    «Он прекрасен»: Настасья Кински рассказала о желании спеть с Козловским

    «Он прекрасен»: Настасья Кински рассказала о желании спеть с Козловским

    «Он прекрасен»: Настасья Кински рассказала о желании спеть с Козловским

      Корреспондент НТВ встретилась с двумя знаменитыми актерами — Настасьей Кински и Джоном Сэвиджом — и узнала, что они думают о Даниле Козловском и Никасе Сафронове, программе 40-го Московского международного кинофестиваля и текущей политической ситуации.

      Кински рассказала, что часто бывает в России и недавно на фестивале в Санкт-Петербурге встретила актера Данилу Козловского.

      Настасья Кински: «Он был прекрасен. Он вышел на сцену и что-то спел. Я была так вдохновлена, что сразу захотела написать вместе с ним песню. О мире, чтобы были куплеты на русском и на английском. Я надеюсь, что он споет ее со мной вместе. Мы тогда мило пообщались. Я ему обязательно скажу».

      Отвечая на вопрос о полюбившихся российских блюдах, актеры отметили, что им очень нравятся блины, а Кински отметила, что на днях попробовала «лучшие помидоры в своей жизни».

      Кински и Сэвидж также отметили, что из конкурсной программы кинофестивался им понравился фильм «от китайской девушки, переехавшей в Россию».

      На красной ковровой дорожке актеры говорили о том, что сейчас сложный момент и что миру надо объединяться. Они также отметили, что находятся вне политики.

      Настасья Кински: «Мы, актеры, вне политики. Но мы живем в мире, где благодаря прессе тайное становится явным, мы не можем закрыться от новостей».

      Джон Сэвидж: «Я помню Москву в 80-х, когда люди стояли в очередях за хлебом, возили продукты из одного города в другой, а мы, русские и американцы, снимали первые ленты вместе. Сейчас мир другой, мы, как муж и жена, — ссоримся, но все равно миримся».

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