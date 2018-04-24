Кадыров: загс придуман для «коварных целей»

Глава Чечни рассказал о своем отношении к многоженству и регистрации браков в загсах.
Рамзан Кадыров высказал мнение, что если пара регистрирует брак в загсе, то это свидетельствует об отсутствии доверия между ними. Интервью главы Чечни опубликовано на сайте Вести.Ru.
Рамзан Кадыров: «Для чего нужен загс? Для того, чтобы когда они разведутся, растаскивают имущество, это, другое, десятое, что она законная жена. Для коварных целей придуман загс».
А говоря о многоженстве, Кадыров напомнил, что разрешение иметь четырех жен мусульманам дал Всевышний. Но при этом Кадыров опроверг слухи о том, что в Чечне готовятся законодательные акты для введения института многоженства. Он подчеркнул, что РФ — светское государство.
Рамзан Кадыров: «На законодательном уровне это не обсуждается, но если любишь — женись и содержи. Мы же не говорим, чтобы всех четырех жен он (муж — ред.) взял в загс и зарегистрировал. Назови ее как хочешь, но по нашей религии она законная жена. А загс — это первый шаг, сделанный законом, для того, чтобы разрушить семью».
Рамзан Кадыров: «Для чего нужен загс? Для того, чтобы когда они разведутся, растаскивают имущество, это, другое, десятое, что она законная жена. Для коварных целей придуман загс».
А говоря о многоженстве, Кадыров напомнил, что разрешение иметь четырех жен мусульманам дал Всевышний. Но при этом Кадыров опроверг слухи о том, что в Чечне готовятся законодательные акты для введения института многоженства. Он подчеркнул, что РФ — светское государство.
Рамзан Кадыров: «На законодательном уровне это не обсуждается, но если любишь — женись и содержи. Мы же не говорим, чтобы всех четырех жен он (муж — ред.) взял в загс и зарегистрировал. Назови ее как хочешь, но по нашей религии она законная жена. А загс — это первый шаг, сделанный законом, для того, чтобы разрушить семью».
Комментарии