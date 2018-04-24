Спасатели эвакуировали ученого с судна в Баренцевом море во время шторма: видео

Сотрудники МЧС в Баренцевом море эвакуировали на вертолете тяжелобольного пациента с научного судна «Профессор Куренцов». Лечь на курс дрейфующего лайнера спасателям пришлось при шквалистом ветре и 4-балльном шторме.

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МЧС

На кадрах спасательной операции видно, что из-за сильных порывов ветра спасателям не сразу удалось попасть на борт судна. Однако медлить нельзя было ни минуты: одному из ученых потребовалась срочная помощь хирургов, а у винтокрылой машины, уже пролетевшей порядка 600 километров, заканчивалось топливо. К счастью, военный аэродром, который располагается неподалеку — на Новой Земле, дал разрешение на дозаправку.



Спустя пару часов спасателям удалось добраться до города, где больного госпитализировали.

