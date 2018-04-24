Героини ролика с избиением школьницы в Сыктывкаре назвали его постановкой

Стали известны подробности избиения школьницы в Сыктывкаре. Кадры инцидента уже попали в Интернет и сразу стали поводом для проверки следователей. Однако участницы потасовки заявили, что она была постановочной. Версия подростков — они якобы заранее договорились устроить драку на камеру и долго репетировали. Поэтому все так натурально получилось.

После того как видео, на котором две школьницы избивают сверстницу, появилось в Интернете, им заинтересовалась полиция. Довольно быстро выяснилось, что это был хорошо разыгранный спектакль. Так сказали героини ролика. Хоть и выложили его в Сеть, расчет был лишь на одного пользователя: молодого человека девочки, которую на кадрах якобы бьют. Она хотела вызвать у возлюбленного сочувствие и привлечь таким образом его внимание к своей персоне. Подруги согласились ей подыграть. Выглядело все весьма правдиво и вызвало общественный резонанс.



Сценарий был придуман такой, что это было якобы наказание за оскорбление. Диалоги были наполнены жестокостью, в выражениях актрисы не стеснялись. Точно ли все это была постановка, теперь предстоит разобраться следователям. Они не исключают, что школьницы договорились, чтобы обидчицы не получили наказания. Впрочем, этого не получится, даже если видео постановочное.



Сыщиков смущают показания друзей школьниц. Они не присутствовали на месте происшествия, но утверждают, что конфликт между девочками все же есть. И якобы избитой девочке угрожают новым нападением, поэтому она и дает такие показания.



Подруга пострадавшей: «Они ее попросили, чтобы она написала, что это они пошутили. Если кому-то расскажешь, то тебе нехорошо будет, еще получишь. Приходили к ней в квартиру. Мы с ней гуляем, чтобы она не боялась ходить, она боится очень в школу ходить и гулять».



Директору школы, где учатся все героини этого ролика, стражи порядка настоятельно рекомендовали активизировать профилактическую работу с подростками, чтобы у них не было мысли разыгрывать такие спектакли. Решается вопрос о привлечении к ответственности родителей школьниц. А девочек, независимо от результатов проверки, возьмут на особый контроль инспекторы по делам несовершеннолетних.