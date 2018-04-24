Ученые из Ростова-на-Дону изобрели уникальный пылеуловитель

Ученые нашли способ сделать воздух чище. Речь идет об улучшении условий труда на промышленных предприятиях.

Научный коллектив Донского государственного технического университета представил новый тип пылеуловителя. Такие аппараты называют «циклонами». Проще говоря, они действуют как огромная вытяжка, которая очищает воздух и удаляет из помещения пыль. Инновация российских ученых заключается в том, что новый аппарат можно настраивать в зависимости от вида загрязнения и свойств пыли.



Аппарат также должен помочь предприятиям удешевить процесс очистки воздуха и сэкономить электроэнергию. То есть меняя вид производства, теперь не придется переделывать всю систему вентиляции. Нужно будет лишь обновить параметры аппарата.