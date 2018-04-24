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26 апреля, 15:00
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    Охотники за биткоинами атаковали сайт Минэнерго Украины

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    Охотники за биткоинами атаковали сайт Минэнерго Украины

    Охотники за биткоинами атаковали сайт Минэнерго Украины

    Неизвестные взломали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и потребовали 0,1 биткоина (около 930 долларов) за его разблокировку.

    Как сообщает РИА Новости, при открытии сайта высвечивалась красная страница с надписью о том, что сайт зашифрован. За его разблокировку киберпреступники требовали 0,1 биткоина. Выполнить требование необходимо было в течение 10 часов.

    На момент публикации новости доступ к сайту Минэнерго Украины был восстановлен.

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