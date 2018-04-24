Красноярская школьница погибла, уронив мобильник в ванну

Следователи выясняют обстоятельства гибели 13-летней девочки в Красноярске, которая, по предварительной версии, получила смертельный удар тока при использовании мобильного телефона в ванной.

По информации СУ СК по Красноярскому краю, девочка находилась в ванной комнате. Через некоторое время мать ребенка услышала крик и стала стучаться в дверь, но ответа не дождалась.



Из сообщения СУ СК по Красноярскому краю: «Когда родственники сломали замок, то обнаружили тело ребенка с признаками поражения электрическим током. По одной из версий, девочка уронила в воду подключенный к зарядному устройству мобильный телефон».



По факту гибели школьницы возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства происшествия.