Первая «Октава»: в Туле открыли новый творческий кластер

Если до недавнего времени в Тулу не принято было ездить со своим самоваром, то теперь, отправляясь туда, необходимо запланировать посещение новой достопримечательности. В самом центре города открылась первая очередь творческого индустриального кластера «Октава».
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Проект должен разнообразить городское пространство. Здесь появятся музей станка, высшая техническая школа, офисы инновационных стартапов.
По замыслу инициаторов создания творческого центра, а среди них и губернатор Алексей Дюмин, кластер будет способствовать созданию современной и комфортной городской среды, а также снижению оттока молодежи из города.
Проект по созданию на базе устаревшего акустического предприятия творческого центра был одобрен президентом в позапрошлом году на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Планируется, что кластер «Октава» изменит жизнь центра Тулы так же, как в свое время преобразил инфрастуктуру Москвы отремонтированный завод «Красный Октябрь».
По замыслу инициаторов создания творческого центра, а среди них и губернатор Алексей Дюмин, кластер будет способствовать созданию современной и комфортной городской среды, а также снижению оттока молодежи из города.
Проект по созданию на базе устаревшего акустического предприятия творческого центра был одобрен президентом в позапрошлом году на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Планируется, что кластер «Октава» изменит жизнь центра Тулы так же, как в свое время преобразил инфрастуктуру Москвы отремонтированный завод «Красный Октябрь».
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