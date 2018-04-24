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    Первая «Октава»: в Туле открыли новый творческий кластер. Тула, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПервая «Октава»: в Туле открыли новый творческий кластер

    Первая «Октава»: в Туле открыли новый творческий кластер

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    Первая «Октава»: в Туле открыли новый творческий кластер

    Первая «Октава»: в Туле открыли новый творческий кластер

      Если до недавнего времени в Тулу не принято было ездить со своим самоваром, то теперь, отправляясь туда, необходимо запланировать посещение новой достопримечательности. В самом центре города открылась первая очередь творческого индустриального кластера «Октава».

      Проект должен разнообразить городское пространство. Здесь появятся музей станка, высшая техническая школа, офисы инновационных стартапов.

      По замыслу инициаторов создания творческого центра, а среди них и губернатор Алексей Дюмин, кластер будет способствовать созданию современной и комфортной городской среды, а также снижению оттока молодежи из города.

      Проект по созданию на базе устаревшего акустического предприятия творческого центра был одобрен президентом в позапрошлом году на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Планируется, что кластер «Октава» изменит жизнь центра Тулы так же, как в свое время преобразил инфрастуктуру Москвы отремонтированный завод «Красный Октябрь».

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