Комитет сената США одобрил кандидатуру Помпео на пост госсекретаря

Комитет сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру экс-директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря.

За Помпео, кандидатуру которого предложил президент Трамп, проголосовало большинство сенаторов. Теперь кандидатура Помпео будет вынесена на голосование общим составом сената, которое ожидается до конца недели.



По прогнозам американских экспертов и СМИ, голосование сената полного состава пройдет в пользу Помпео и его утвердят на посту главы Госдепартамента.



Де-факто Помпео уже занимается дипломатической работой, на прошлой неделе он провел встречу с Ким Чен Ыном в преддверии предстоящих переговоров лидеров США и КНДР.