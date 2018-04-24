Мода на русское: за что египтяне полюбили «Жигули», русскую древесину и пшеницу

Евросоюз и Египет подписали меморандум о создании в арабской республике нефтегазового хаба. Так ЕС хочет сократить энергетическую зависимость от России, однако у самого Египта курс явно не антироссийский. Тем более что русского в Египте гораздо больше, чем может показаться. Когда товары с пометкой ’’Сделано в России’’ захватили египетский рынок и правда ли, что для египтян честное слово куда важнее любого серьезного контракта? Разбиралась корреспондент НТВ Екатерина Гусельникова.
За окном — пальмы и Средиземное море. На приборной панели — Коран. Свою «семерку» таксист Имэм Ахмед купил семь лет назад и до сих пор не готов с ней расстаться.
Имэм Ахмед, таксист: «Она вместительная, быстро набирает скорость. Очень экономная по бензину. Запчасти к ней в Александрии продаются везде».
И ведь Имэм в своем выборе совсем не оригинален. Такого обилия детищ нашего автопрома на российских дорогах не встретишь. В Египте «пятерки» и «семерки» — в топе не только среди таксистов, но и среди многих автолюбителей.
Автомобильный завод, который расположился в городе 10-го Рамадана, что в 55 километрах от Каира, собирает российские машины с 2002 года. А вообще, «Жигули» не теряют популярность среди египтян вот уже сорок лет — рассказывает нам вице-президент компании Имэд Солиман.
Имэд Солиман, вице-президент автомобильного завода: «У нас в Египте очень большой потенциальный рынок сбыта. Сейчас мы выпускаем 28 машин в день, причем лишь одну модель. Но надеемся, что скоро мы значительно расширим производство».
«Лада Гранта» в Египте обойдется примерно в 152 тысячи фунтов за механику, и 162 — за автомат. В российских рублях это около 550 тысяч. Что дороже, чем на нашем рынке.
И в стране фараонов это далеко не все, что можно пометить как «Сделано в России», говорит исполняющий обязанности торгового представителя в Египте Николай Асланов. Среди поставок — авиационная техника, черные металлы, древесина. Уже подписан договор о строительстве атомной электростанции. На подходе — создание первой в мире российской промзоны.
Николай Асланов, исполняющий обязанности главы торгового представительства России в Египте: «Это позволит российским компаниям выйти на египетский рынок не просто как поставщикам, но как производителям. И уже отсюда поставлять продукцию во многие страны и Африки, и Ближнего Востока, и южной Европы и даже в Латинскую Америку беспошлинно. У Египта с этими регионами подписаны соглашения о беспошлинной торговле».
Кроме того, по итогам 2017 года Египет оказался самым крупным потребителем российской пшеницы. На ее долю приходится 60% того, что страна вообще закупает за рубежом.
Россия и Египет могли бы сотрудничать еще продуктивнее, но бизнес сильно тормозит восточный менталитет, объясняет председатель российско-египетского делового совета Михаил Орлов.
Михаил Орлов, председатель Российско-египетского делового совета при ТПП России: «В Египте вопросы не решаются на встрече. На встрече вы делаете свою формальную презентацию, говорите о том, что вы хотите делать или что вы хотите получать. Но потом надо налаживать отношения. Это делается в ресторане, дома. Это делается медленно. Египтяне не очень большое внимание обращают на контракты. Слово, которое дается, намного важнее».
Поэтому российско-египетский деловой совет даже запустил серию курсов для предпринимателей, чтобы не было культурных неприятных сюрпризов, а лишь обоюдное процветание.
Подробнее — в спецрепортаже «Итогов дня».
Имэм Ахмед, таксист: «Она вместительная, быстро набирает скорость. Очень экономная по бензину. Запчасти к ней в Александрии продаются везде».
И ведь Имэм в своем выборе совсем не оригинален. Такого обилия детищ нашего автопрома на российских дорогах не встретишь. В Египте «пятерки» и «семерки» — в топе не только среди таксистов, но и среди многих автолюбителей.
Автомобильный завод, который расположился в городе 10-го Рамадана, что в 55 километрах от Каира, собирает российские машины с 2002 года. А вообще, «Жигули» не теряют популярность среди египтян вот уже сорок лет — рассказывает нам вице-президент компании Имэд Солиман.
Имэд Солиман, вице-президент автомобильного завода: «У нас в Египте очень большой потенциальный рынок сбыта. Сейчас мы выпускаем 28 машин в день, причем лишь одну модель. Но надеемся, что скоро мы значительно расширим производство».
«Лада Гранта» в Египте обойдется примерно в 152 тысячи фунтов за механику, и 162 — за автомат. В российских рублях это около 550 тысяч. Что дороже, чем на нашем рынке.
И в стране фараонов это далеко не все, что можно пометить как «Сделано в России», говорит исполняющий обязанности торгового представителя в Египте Николай Асланов. Среди поставок — авиационная техника, черные металлы, древесина. Уже подписан договор о строительстве атомной электростанции. На подходе — создание первой в мире российской промзоны.
Николай Асланов, исполняющий обязанности главы торгового представительства России в Египте: «Это позволит российским компаниям выйти на египетский рынок не просто как поставщикам, но как производителям. И уже отсюда поставлять продукцию во многие страны и Африки, и Ближнего Востока, и южной Европы и даже в Латинскую Америку беспошлинно. У Египта с этими регионами подписаны соглашения о беспошлинной торговле».
Кроме того, по итогам 2017 года Египет оказался самым крупным потребителем российской пшеницы. На ее долю приходится 60% того, что страна вообще закупает за рубежом.
Россия и Египет могли бы сотрудничать еще продуктивнее, но бизнес сильно тормозит восточный менталитет, объясняет председатель российско-египетского делового совета Михаил Орлов.
Михаил Орлов, председатель Российско-египетского делового совета при ТПП России: «В Египте вопросы не решаются на встрече. На встрече вы делаете свою формальную презентацию, говорите о том, что вы хотите делать или что вы хотите получать. Но потом надо налаживать отношения. Это делается в ресторане, дома. Это делается медленно. Египтяне не очень большое внимание обращают на контракты. Слово, которое дается, намного важнее».
Поэтому российско-египетский деловой совет даже запустил серию курсов для предпринимателей, чтобы не было культурных неприятных сюрпризов, а лишь обоюдное процветание.
Подробнее — в спецрепортаже «Итогов дня».
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