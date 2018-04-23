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    Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Москве из-за курильщика на борту

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    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
    Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Москве <nobr>из-за</nobr> курильщика на борту

    Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Москве из-за курильщика на борту

    Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Москве <nobr>из-за</nobr> курильщика на борту
  • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

    • Самолет, летевший из Ростова-на-Дону в Петербург, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково из-за внештатной ситуации на борту.

    По данным МВД, виновником аварийной посадки стал пассажир, который закурил в туалете самолета. После приземления во Внуково на борт воздушного судна прибыл наряд полиции.

    Закурившего на борту пассажира доставили в полицию. Нарушителем оказался 54-летний житель Ростова-на-Дону. Мужчина привлечен к административной ответственности.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «В отношении правонарушителя сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях в помещениях и на объектах)».


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