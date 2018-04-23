Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Москве из-за курильщика на борту

Самолет, летевший из Ростова-на-Дону в Петербург, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково из-за внештатной ситуации на борту.

По данным МВД, виновником аварийной посадки стал пассажир, который закурил в туалете самолета. После приземления во Внуково на борт воздушного судна прибыл наряд полиции.



Закурившего на борту пассажира доставили в полицию. Нарушителем оказался 54-летний житель Ростова-на-Дону. Мужчина привлечен к административной ответственности.



Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «В отношении правонарушителя сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях в помещениях и на объектах)».





