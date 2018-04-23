Поздняков
ТВ-Эфир
Поздняков
    •  

    Нефть Brent достигла 75 долларов впервые с ноября 2014 года

    2 комментария

    Нефть Brent достигла 75 долларов впервые с ноября 2014 года

    Нефть Brent достигла 75 долларов впервые с ноября 2014 года

    Цена нефти марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,27% до 75 долларов за баррель.

    В последний раз цена нефти Brent достигала этого уровня 27 ноября 2014 года.

    Между тем, несмотря на укрепление котировок нефти, иностранные валюты находятся в плюсе к рублю. Так, курс доллара на торгах Московской биржи в понедельник вырос на 0,78% к уровню закрытия предыдущих торгов — до 61,88 рубля. Евро также повысился в цене на 0,12% — до 75,55 рубля, передает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru