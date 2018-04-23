Нефть Brent достигла 75 долларов впервые с ноября 2014 года

Цена нефти марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,27% до 75 долларов за баррель.
В последний раз цена нефти Brent достигала этого уровня 27 ноября 2014 года.
Между тем, несмотря на укрепление котировок нефти, иностранные валюты находятся в плюсе к рублю. Так, курс доллара на торгах Московской биржи в понедельник вырос на 0,78% к уровню закрытия предыдущих торгов — до 61,88 рубля. Евро также повысился в цене на 0,12% — до 75,55 рубля, передает ТАСС.
Между тем, несмотря на укрепление котировок нефти, иностранные валюты находятся в плюсе к рублю. Так, курс доллара на торгах Московской биржи в понедельник вырос на 0,78% к уровню закрытия предыдущих торгов — до 61,88 рубля. Евро также повысился в цене на 0,12% — до 75,55 рубля, передает ТАСС.
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