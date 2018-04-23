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    На Московском вокзале гостей и петербуржцев встречал джаз-бэнд. вокзалы, музыка и музыканты, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Московском вокзале гостей и петербуржцев встречал джаз-бэнд

    На Московском вокзале гостей и петербуржцев встречал джаз-бэнд

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    На Московском вокзале гостей и петербуржцев встречал <nobr>джаз-бэнд</nobr>

    На Московском вокзале гостей и петербуржцев встречал джаз-бэнд

    На Московском вокзале гостей и петербуржцев встречал <nobr>джаз-бэнд</nobr>

      Сегодня Московский вокзал погрузился в мир джазовой музыки.

      Пассажиры, приехавшие в Петербург или убывавшие из Северной столицы, могли это сделать под аккомпанемент известного пианиста Евгения Пономарёва.

      Таким необычным образом музыкант решил отпраздновать стартующий через неделю Всемирный день джаза. Ему джаз-бэнду нисколько не мешает звуковое соседство с диктором. Наоборот, в этом есть какая-то изюминка.

      Отметим, что Международный день джаза учрежден ЮНЕСКО и проходит ежегодно 30 апреля в десятках стран. По решению международного жюри столицей джаза — 2018 выбран Петербург.

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