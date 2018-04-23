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    Глава Korean Air уволил своих дочерей из компании за агрессивное поведение. авиакомпании, скандалы, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Korean Air уволил своих дочерей из компании за агрессивное поведение

    Глава Korean Air уволил своих дочерей из компании за агрессивное поведение

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    Глава Korean Air уволил своих дочерей из компании за агрессивное поведение

    Глава Korean Air уволил своих дочерей из компании за агрессивное поведение

    Глава Korean Air уволил своих дочерей из компании за агрессивное поведение

      Президент авиакомпании Korean Air Чо Ян-Хо отправил в отставку с руководящего поста вот уже вторую свою дочь из-за агрессивного поведения.

      Чо Хен-Мин — младшая дочь главы компании — работала вице-президентом. Но недавно во время деловой встречи она в гневе швырнула в сотрудника рекламного агентства бутылкой с водой: его отчет пришелся ей не по душе. После этого акции Korean Air упали на 6%, а инвесторы и общественность стали давить на президента компании.

      СМИ, конечно, сразу вспомнили, как три года назад старшая дочь, Чо Хён-А, устроила скандал на борту самолета. Ей не понравилось, как стюардесса сервировала орешки. Самолет вернулся в терминал, а Чо-старшую на полгода посадили в тюрьму за нарушение авиабезопасности и тоже уволили с поста вице-президента.

      Korean Air, как и многие другие компании Южной Кореи — семейный бизнес. Однако эта модель уже считается устаревшей даже в самой Южной Корее.

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