Глава Korean Air уволил своих дочерей из компании за агрессивное поведение

Президент авиакомпании Korean Air Чо Ян-Хо отправил в отставку с руководящего поста вот уже вторую свою дочь из-за агрессивного поведения.

Чо Хен-Мин — младшая дочь главы компании — работала вице-президентом. Но недавно во время деловой встречи она в гневе швырнула в сотрудника рекламного агентства бутылкой с водой: его отчет пришелся ей не по душе. После этого акции Korean Air упали на 6%, а инвесторы и общественность стали давить на президента компании.



СМИ, конечно, сразу вспомнили, как три года назад старшая дочь, Чо Хён-А, устроила скандал на борту самолета. Ей не понравилось, как стюардесса сервировала орешки. Самолет вернулся в терминал, а Чо-старшую на полгода посадили в тюрьму за нарушение авиабезопасности и тоже уволили с поста вице-президента.



Korean Air, как и многие другие компании Южной Кореи — семейный бизнес. Однако эта модель уже считается устаревшей даже в самой Южной Корее.