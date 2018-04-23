Евкуров доложил президенту о снижении безработицы в Ингушетии

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым.

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Речь зашла о строительстве новых объектов и сокращении безработицы в республике.



Владимир Путин, президент РФ: «Мы поговорим по обычной повестке, по социально-экономическому положению республики. Знаю, что у вас есть вопросы и определенные просьбы, связанные с финансированием. Но одна из важнейших задач на протяжении предыдущих многих лет заключалась в создании новых рабочих мест с учетом демографической составляющей, с учетом состояния рынка труда. Давайте с этого начнем. Как там обстоят дела?»



Юнус-Бек Евкуров, глава Ингушетии: «Уважаемый Владимир Владимирович, по итогам 2017 года у нас есть позитивные изменения, в том числе, как вы сказали, по снижению безработицы. Да, результаты небольшие, но все равно по тем прогнозам, которые у нас есть, они дальше будут лучше, потому что вновь построенные экономически важные объекты уже становятся на крыло и начинают давать результаты».



По словам Евкурова, за 6 лет в Ингушетии построили около 500 социальных объектов, запущены два новых завода и открыта горнолыжная трасса. Глава региона доложил президенту, что постепенно ликвидируется отставание в социальной сфере. Уже на 50% снизилась детская смертность, через 2 года в республике рассчитывают выйти на среднероссийские показатели.