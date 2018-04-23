В Петербурге водитель такси устроил массовое ДТП

На проспекте Народного Ополчения столкнулись сразу три машины.

По предварительной информации, водитель такси по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения.



Очевидцы предполагают, что мужчине за рулем стало плохо либо он уснул. В результате лобового столкновения второй участник дорожного происшествия — тоже шофер такси — задел третью машину.



Самые сильные травмы — у предполагаемого виновника аварии. Это мужчина 1987 года рождения. Он находится в тяжелом состоянии. У водителя второго такси и его пассажира — травмы средней тяжести.