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Морские дьяволы. Смерч 16+
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    Участница шоу «Ты супер!» отметила 16-летие и сходила в театр Джигарханяна. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастница шоу «Ты супер!» отметила 16-летие и сходила в театр Джигарханяна

    Участница шоу «Ты супер!» отметила 16-летие и сходила в театр Джигарханяна

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    Участница шоу «Ты супер!» отметила <nobr>16-летие</nobr> и сходила в театр Джигарханяна

    Участница шоу «Ты супер!» отметила 16-летие и сходила в театр Джигарханяна

    Участница шоу «Ты супер!» отметила <nobr>16-летие</nobr> и сходила в театр Джигарханяна

      Остается совсем немного до финала шоу «Ты супер!», за это время многие его участники не только развили свои сценические навыки, но и обрели друзей в лице организаторов проекта и других конкурсантов. Они часто общаются за кулисами проекта и даже порой вместе отмечают праздники. У Веры Ярошик из Белоруссии недавно был день рождения. Виновницу торжества ждали подарки и сюрпризы.

      Белорусской красавице исполнилось 16 лет. Девушку поздравили и коллеги-участники, и партнеры из информационного агентства Sputnik. Как передает корреспондент Анастасия Пак Торт, виновнице торжества преподнесли дизайнерскую одежду и приглашение на фотосессию. А еще участницу из Белоруссии на спектакль в театр Джигарханяна позвал ее земляк, актер Анатолий Кот.

      Вера Ярошик, участница проекта «Ты супер!»: «В театрах я никогда еще не была, я была только в оперном театре, а так, чтобы играли на сцене — нет. Поэтому мне будет очень интересно посмотреть».

      В этот вечер давали спектакль «Трамвай „Желание“» по Теннесси Уильямсу. Анатолий Кот играл та главную роль — довольно гадкого персонажа по имени Стэнли. Но отрицательные роли, как известно, помогают наиболее полно раскрыть талант актера. И Вера Ярошик игрой Анатолия Кота была просто восхищена. Вера приехала из Брестской области, Анатолий Кот родился в Минске. Участница проекта «Ты супер!» тут же разобрала увиденный спектакль по полочкам.

      Вера Ярошик: «Хочу сказать о вашем герое. Мне показалось, он был очень агрессивным, я его побаивалась. Но вообще, я вам хочу сказать, что вы очень хорошо вжились в роль. По вашим глазам было видно, что вы прям проживали своего героя. Это было очень круто».

      Анатолий Кот был очень польщен такими словами и предложил дружить и дальше. За судьбами конкурсантов следите с следующих выпусках проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru.

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