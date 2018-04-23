Китайцы перепутали певицу Лолиту с мужчиной

Российская певица Лолита Милявская рассказала, что столкнулась со сложностями при переходе
российско-китайской границы.
Лолита опубликовала в Instagram видеозапись, в которой рассказала о забавном случае при пересечении границы с КНР. По ее словам, пограничник долго рассматривал ее паспорт, потом ушел за помощником. Посовещавшись, китайцы начали выяснять у российской артистки, женщина она или мужчина.
Лолита, по ее словам, сначала растерялась. Однако потом нашлась, что ответить. Артистка заявила, что она, несомненно, женщина, но некоторые «мужские признаки» у нее имеются. Лолита имела в виду свой сильный характер.
Обсудив и обдумав услышанное, Лолите все-таки разрешили въезд в страну. Сама артистка говорит, что отнеслась к ситуации с юмором.
Лолита, по ее словам, сначала растерялась. Однако потом нашлась, что ответить. Артистка заявила, что она, несомненно, женщина, но некоторые «мужские признаки» у нее имеются. Лолита имела в виду свой сильный характер.
Обсудив и обдумав услышанное, Лолите все-таки разрешили въезд в страну. Сама артистка говорит, что отнеслась к ситуации с юмором.
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