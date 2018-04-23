Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Китайцы перепутали певицу Лолиту с мужчиной. Китай, Милявская Лолита, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКитайцы перепутали певицу Лолиту с мужчиной

    Китайцы перепутали певицу Лолиту с мужчиной

    комментировать
    • Фото: lolitamilyavskaya / instagram.com
    Китайцы перепутали певицу Лолиту с мужчиной

    Китайцы перепутали певицу Лолиту с мужчиной

    Китайцы перепутали певицу Лолиту с мужчиной
    • Фото: lolitamilyavskaya / instagram.com

      • Российская певица Лолита Милявская рассказала, что столкнулась со сложностями при переходе российско-китайской границы.

      Лолита опубликовала в Instagram видеозапись, в которой рассказала о забавном случае при пересечении границы с КНР. По ее словам, пограничник долго рассматривал ее паспорт, потом ушел за помощником. Посовещавшись, китайцы начали выяснять у российской артистки, женщина она или мужчина.

      Лолита, по ее словам, сначала растерялась. Однако потом нашлась, что ответить. Артистка заявила, что она, несомненно, женщина, но некоторые «мужские признаки» у нее имеются. Лолита имела в виду свой сильный характер.

      Обсудив и обдумав услышанное, Лолите все-таки разрешили въезд в страну. Сама артистка говорит, что отнеслась к ситуации с юмором.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru