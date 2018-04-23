США предложили России выходить в космос в американских скафандрах

США вынуждают Россию переходить на американские стандарты при строительстве окололунной станции, сообщили специалисты.
США предлагают России отказаться от своих скафандров в пользу американских для выходов в открытый космос с борта окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. Об этом РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
Источник: «Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в американских скафандрах».
По словам собеседника агентства, США объясняют свое требование тем, что в России сейчас не разрабатывают специальные «лунные» скафандры, а держать два разных комплекта на станции будет нерационально. Сами шлюзы также предлагается сделать под американские стандарты.
Соглашение о планах построить орбитальную лунную станцию Россия и США подписали в 2017 году. Начало строительства запланировано на 2022 год, а в 2024 году к станции должны присоединить российский отсек. В начале 2018 года сообщалось, что Россия планирует разработать для лунной станции новые скафандры, созданные на основе «Орланов» — эти скафандры сейчас используются на МКС. На МКС используются также универсальные шлюзовые отсеки, которые рассчитаны и на американские, и на российские скафандры.
Источник: «Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в американских скафандрах».
По словам собеседника агентства, США объясняют свое требование тем, что в России сейчас не разрабатывают специальные «лунные» скафандры, а держать два разных комплекта на станции будет нерационально. Сами шлюзы также предлагается сделать под американские стандарты.
Соглашение о планах построить орбитальную лунную станцию Россия и США подписали в 2017 году. Начало строительства запланировано на 2022 год, а в 2024 году к станции должны присоединить российский отсек. В начале 2018 года сообщалось, что Россия планирует разработать для лунной станции новые скафандры, созданные на основе «Орланов» — эти скафандры сейчас используются на МКС. На МКС используются также универсальные шлюзовые отсеки, которые рассчитаны и на американские, и на российские скафандры.
Комментарии