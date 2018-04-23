Бомжи превратили квартиру сироты-детдомовца в алкопритон

Сирота из Свердловской области, достигнув совершеннолетия и покинув стены приюта, не смог попасть в свою квартиру — по крайней мере, через дверь. Пришлось воспользоваться балконом: к счастью, родительская трешка располагается на первом этаже. Матери с отцом уже нет в живых, и за жилплощадью должны были следить органы опеки. Как выяснилось, жилье сироты облюбовали бездомные.

Внутренняя обстановка жилища оказалась совсем не похожа на ту, что он помнил из детства. Квартира напоминает притон: если мебель, то сломанная, во всех комнатах навален мусор и пустые бутылки из-под спиртного. Когда Даниила Королькова вместе с сестрами и братом забирали социальные работники, здесь можно было жить. Мать умерла через два года после того, как ее лишили родительских прав. Возможно, ее пьющие знакомые потом продолжали оставаться здесь на ночлег. Следить за трешкой обязали сотрудников управления соцзащиты, но те потеряли ключи.



Пригласив сотрудников органов опеки в гости, Даниил предложил им сравнить реальную картину с официальными отчетами. В бумагах четко прописано, что правила пожарной безопасности соблюдаются, квадратные метры — в идеальном состоянии. Соцработники пеняют на коллег из детдома — официально он значился опекуном Даниила. И там, кстати, должны были храниться ключи от квартиры. Но приют недавно закрыли, и спрашивать теперь не с кого. Разве что сотрудников, составлявших ложные отчеты, обещали вычислить и наказать.



На то, чтобы вывезти отсюда всю грязь, уйдет как минимум неделя, говорит Даниил. Пока его приютили друзья, они же обещали помочь и с ремонтом.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.