Уральский детдом проверяют из-за фото голой девочки в сауне

Следователи допросили всех фигурантов громкой истории, связанной с детским домом в Свердловской области. В Интернете появилось фото бывшей воспитанницы приюта в компании с обнаженным мужчиной. Историей заинтересовались в правоохранительных органах.

Карина была уверена, что все в прошлом, ведь мама забрала ее из детского дома, увезла из небольшого города Алапаево в Екатеринбург. Но в соцсетях кто-то выложил снимок, на котором она — еще 14-летняя — топлес стоит в обнимку со взрослым обнаженным мужчиной. Девочка вспоминает, что Артёма Смагина она тогда вообще увидела впервые. Объясняет: вечеринку в сауне, во время которой и была сделана фотография, он устроил два года назад. Пригласил ее подругу — тоже несовершеннолетнюю воспитанницу интерната.



Карина уверяет, что у нее со Смагиным интимных отношений не было. А вот подруга похвасталась, что якобы получила от взрослого друга деньги за некие услуги.



Смагина уже отправили под домашний арест. Его обвинили в совершении развратных действий с несовершеннолетними, хотя у него совсем другая версия. Мужчина говорит, что был уверен в том, что девочки совершеннолетние, а снимок этот — провокация. Ведь, по его словам, ему неоднократно звонили и требовали заплатить за молчание.



При этом сам факт банной вечеринки Смагин не отрицает. И вот тут уже вопросы появились к педагогам интерната, чьи воспитанницы могли себе позволить пойти в сауну в сопровождении мужчин. Сейчас в интернате работают следователи.



Подробности — в репортаже.

