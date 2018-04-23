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    Московские школьники отправились изучать Арктику. Арктика, дети и подростки, наука и открытия, Северный полюс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосковские школьники отправились изучать Арктику

    Московские школьники отправились изучать Арктику

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    Московские школьники отправились изучать Арктику

    Московские школьники отправились изучать Арктику

    Московские школьники отправились изучать Арктику

      Сегодня 14 смелых школьников отправились пешком до полюса и обратно. С одной стороны, это суровое испытание на прочность в экстремальных условиях, с другой, большая польза для науки. По ходу маршрута подростки будут собирать ценнейшие географические данные. Как заявил руководитель экспедиции Матвей Шпаро, это лишь первые шаги по превращению Северного полюса в большой детский образовательный полигон.

      Еще только начало пути, но они уже чувствуют себя победителями. Для участия в большой арктической экспедиции 14 школьников из Москвы прошли отбор почти как в отряд космонавтов. На заочном этапе за право отправиться в полярное путешествие боролись больше 7 тысяч человек.

      Из норвежского Шпицбергена, где школьный арктический отряд делал пересадку и несколько часов ждал летной погоды, самолет взял курс на Барнео — базу, расположенную прямо на дрейфующей льдине в нескольких десятках километров от Северного полюса. О тропическом Борнео напоминает разве что яркое солнце. Полярники любили подбирать теплые названиям своим поселениям в холодных широтах.

      Арктический лагерь под названием Барнео, без сомнения, одно из самых удивительных мест на планете. Уже не первый год подряд здесь, посреди снежной пустыни, на две недели разворачивается научно-исследовательская станция. Попасть на нее можно только по очень дорогой турпутевке или в составе подобной полярной экспедиции.

      Каждый участник похода к Северному полюсу взял с собой по 50 килограммов снаряжения для полевого лагеря. Но трудностей никто не боится, перед экспедицией специально тренировались в суровых условиях, под руководством опытных инструкторов.

      Евгения Голубева, участница большой арктической экспедиции: Медведей боюсь, под лед провалиться тоже боюсь. Но мне не холодно, одежда теплая, все хорошо!

      Несмотря на бессонную ночь с двумя перелетами, ребята готовы сразу после посадки на льдину двигаться дальше — к заветной цели любого путешественника. Руководитель группы — известный полярник Матвей Шпаро. Он возглавлял строгую комиссию по отбору в арктический отряд. Для него это уже 20-й поход к Северному полюсу и 10-я подряд экспедиция со школьниками на край земли. Подробности — в репортаже корреспондента Александра Коневича.

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