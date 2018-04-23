В Австралии 12-летний мальчик поссорился с мамой и один улетел на Бали

Сюжет для новой серии знаменитого фильма «Один дома»: австралийскому мальчику удалось найти авиакомпании, которые разрешают детям летать без сопровождения родителей, и сбежал от мамы на Бали.
12-летний Дрю (имя изменено), которого мама не отпускала на Бали, разработал план побега и успешно его осуществил. Школьник украл у родительницы кредитную карту, забронировал два перелета с пересадками, а также отель в All Seasons в Денпасаре — конечном пункте путешествия, передает телеканал 9News.
Рано утром Дрю как обычно собрал школьный рюкзак, взял самокат и сказал родителям, что идет в школу, а сам отправился в аэропорт. Там он воспользовался терминалом самостоятельной регистрации, беспрепятственно прошел досмотр и отправился на посадку.
Как потом рассказал журналистам мальчик, его ни разу не спросили, почему он путешествует один. В Перте, во время пересадки, у ребенка лишь проверили документы и, убедившись, что ему уже исполнилось 12 лет, посадили в самолет.
Прилетев в столицу Бали, отважный парень арендовал велосипед и добрался до отеля. Там он заявил, что скоро к нему присоединится старшая сестра, и отправился спать в свой номер.
В это время в Австралии матери ребенка позвонили из школы и спросили, где ее сын. Женщина выяснила, что мальчик находится в другой стране и срочно вылетела за ним. В интервью журналистам австралийка рассказала, что ее ребенок «не любит, когда ему отказывают». Сам же Дрю заявил, что всегда мечтал отправится путешествовать. «Это было здорово», — признался ребенок.
Рано утром Дрю как обычно собрал школьный рюкзак, взял самокат и сказал родителям, что идет в школу, а сам отправился в аэропорт. Там он воспользовался терминалом самостоятельной регистрации, беспрепятственно прошел досмотр и отправился на посадку.
Как потом рассказал журналистам мальчик, его ни разу не спросили, почему он путешествует один. В Перте, во время пересадки, у ребенка лишь проверили документы и, убедившись, что ему уже исполнилось 12 лет, посадили в самолет.
Прилетев в столицу Бали, отважный парень арендовал велосипед и добрался до отеля. Там он заявил, что скоро к нему присоединится старшая сестра, и отправился спать в свой номер.
В это время в Австралии матери ребенка позвонили из школы и спросили, где ее сын. Женщина выяснила, что мальчик находится в другой стране и срочно вылетела за ним. В интервью журналистам австралийка рассказала, что ее ребенок «не любит, когда ему отказывают». Сам же Дрю заявил, что всегда мечтал отправится путешествовать. «Это было здорово», — признался ребенок.
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