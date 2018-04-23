«Немножко, миллиардов на двести»: Минфин РФ может увеличить внутренние займы

Минфин РФ рассматривает возможность увеличить внутренние заимствования в стране.

Минфин рассматривает возможность увеличить программу внутренних заимствований РФ на сумму около 200 млрд рублей из-за изменения курса рубля. Об этом в понедельник сообщил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов ведомства Константин Вышковский.



Константин Вышковский, глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ: «Да, немножко можем увеличить, миллиардов на двести. Это связано с тем, что рубль был крепче, чем тот, с которым сверстан бюджет».



Бюджет РФ на текущий год составлялся из расчета курса рубля 64,7 за доллар, но в начале года курс составил 57–58 рублей за доллар. Если изменения будут введены, объем чистого привлечения на внутреннем рынке может составить 1 трлн рублей. Вышковский подчеркнул, что возможные изменения не связаны с санкциями, и Минфин не планирует отказываться от внешних заимствований.



Константин Вышковский: «Пока никаких изменений, по крайней мере, ни в сторону уменьшения, ни в сторону перераспределения, например, с внешних на внутренние. Мы сейчас никуда выходить не собираемся, а потом посмотрим по ситуации, и никаких пока планов своих не меняем».