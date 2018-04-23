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    Памятник Ельцину появился на Аллее правителей в Москве. Ельцин, Москва, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПамятник Ельцину появился на Аллее правителей в Москве

    Памятник Ельцину появился на Аллее правителей в Москве

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников
    Памятник Ельцину появился на Аллее правителей в Москве

    Памятник Ельцину появился на Аллее правителей в Москве

    Памятник Ельцину появился на Аллее правителей в Москве
    • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников

      • Бюст первого президента России открыли на Аллее правителей в центре столицы.

      Памятник работы Зураба Церетели торжественно открыли под звуки российского гимна.

      На церемонии присутствовали вдова экс-главы государства Наина Ельцина и министр культуры Владимир Мединский. Глава ведомства подчеркнул, что с открытием бюста Ельцина начался третий этап развития Аллеи, передает РИА Новости.

      Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Самое главное, о чем нельзя не сказать, что не может отрицать никто — то, что именно при Борисе Николаевиче мы получили свободу, получили возможность самостоятельно делать свой выбор, определять свою судьбу, и это величайшее достижение эпохи Бориса Николаевича Ельцина».

      смотретьВ Москве на «Аллее правителей» установили бюсты советских руководителей
      В Москве на «Аллее правителей» установили бюсты советских руководителей
      Напомним, Аллея правителей России была создана Российским военно-историческим обществом в 2017 году. Ранее здесь были установлены бюсты 42 правителей страны — от великих князей Руси до деятелей временного правительства и советских руководителей.

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