Памятник Ельцину появился на Аллее правителей в Москве

Бюст первого президента России открыли на Аллее правителей в центре столицы.
Памятник работы Зураба Церетели торжественно открыли под звуки российского гимна.
На церемонии присутствовали вдова экс-главы государства Наина Ельцина и министр культуры Владимир Мединский. Глава ведомства подчеркнул, что с открытием бюста Ельцина начался третий этап развития Аллеи, передает РИА Новости.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Самое главное, о чем нельзя не сказать, что не может отрицать никто — то, что именно при Борисе Николаевиче мы получили свободу, получили возможность самостоятельно делать свой выбор, определять свою судьбу, и это величайшее достижение эпохи Бориса Николаевича Ельцина».
Напомним, Аллея правителей России была создана Российским военно-историческим обществом в 2017 году. Ранее здесь были установлены бюсты 42 правителей страны — от великих князей Руси до деятелей временного правительства и советских руководителей.
На церемонии присутствовали вдова экс-главы государства Наина Ельцина и министр культуры Владимир Мединский. Глава ведомства подчеркнул, что с открытием бюста Ельцина начался третий этап развития Аллеи, передает РИА Новости.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Самое главное, о чем нельзя не сказать, что не может отрицать никто — то, что именно при Борисе Николаевиче мы получили свободу, получили возможность самостоятельно делать свой выбор, определять свою судьбу, и это величайшее достижение эпохи Бориса Николаевича Ельцина».
Напомним, Аллея правителей России была создана Российским военно-историческим обществом в 2017 году. Ранее здесь были установлены бюсты 42 правителей страны — от великих князей Руси до деятелей временного правительства и советских руководителей.
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