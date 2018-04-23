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    Папа римский накормит бедняков мороженым в честь своих именин

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    Папа римский накормит бедняков мороженым в честь своих именин

    Папа римский накормит бедняков мороженым в честь своих именин

    Папа римский Франциск решил отметить свои именины, организовав раздачу малоимущим римлянам 3 тысяч упаковок мороженого

    Святой отец Франциск заявил, что отметить свои именины «вместе с будными и бездомными Рима», сообщили в Святом престоле агентству АНСА.

    В честь праздника служба папских милостей раздаст беднякам 3 тысячи порций мороженого, добавили в Ватикане.

    Папа Франциск (до избрания Хорхе Марио Бергольо) празднует именины в день Святого Георгия (Георгия Победоносца) — 23 апреля. Хорхе — испаноязычный аналог имени Георгий.

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