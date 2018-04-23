Телеканал НТВ приступил к съемкам остросюжетного детектива «Поселенцы»

В Москве стартовали съемки многосерийного детектива «Поселенцы». Сюжет захватывающей ленты развернется вокруг непростой судьбы сотрудника колонии-поселения Ивана Корнилова, роль которого исполнит Алексей Морозов.

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Иван Корнилов — бывший спецназовец, руководитель силового подразделения службы исполнения наказаний. После конфликта с руководством и болезненного разрыва отношений с любимой женщиной он принимает решение изменить свою жизнь и уехать из Москвы. В этот момент Корнилов узнает, что в колонии-поселении есть вакантное место, и устраивается туда оперативником.



Начальник колонии Григорьев Василий Иванович (Александр Тютин) искренне рад появлению талантливого, энергичного оперативника. Здесь в колонии отбывают срок наказания лица из совершенно разных социальных слоев, уровня и уклада жизни. Среди заключенных есть и те, кого осудили незаконно. За любовь и внимание красавца опера начинается борьба одиноких женщин — сотрудниц колонии-поселения, но Корнилова не отпускают воспоминания о Елене, которая ушла от него. Сердце Ивана глухо к чувствам до тех пор, пока при расследовании одного из преступлений, он неожиданно не сближается с заключенной, бывшей актрисой Любовью (Лукерья Ильяшенко).



Алексей Морозов, актер: «Весь первый съемочный день лил дождь и я провел его под тяжестью полной спецназовской экипировки, что было не из легких, но в кино говорят, что если съемки начались под дождем, значит, проект будет успешным! Будем надеяться, что это так. Первые дни как в тумане, потому что ты только приступаешь к роли и надо прочувствовать характер своего героя. Но уже становится понятно, что мой персонаж это абсолютный правдоруб и, как сегодня замечательно прямо в кадре сказал мой партнер: „Ты же придурок Ваня, ты-придурок!“. Вот это „придурок“, с одной стороны, обидно и характеризует этого персонажа, но таких героев я еще не играл, так чтоб абсолютно за правду, за справедливость, он пойдет до конца, вплоть до идиотизма. Даже как звучит „капитан Корнилов“ — представляешь себе такого брутального мачо, а на самом деле он очень ранимый и чувственный человек. Давно хотел поработать с режиссером Артемом Мазуновым, много о нем слышал, а тут выпала такая возможность, конечно это здорово!»