Глава Минстроя перечислил самые благоустроенные регионы России

Сфера ЖКХ более развита в тех российских регионах, где в эту сферу привлечены частные инвестиции, сообщил Михаил Мень.
Самые благоустроенные регионы России — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, а также Татарстан, Башкирия и ряд областей на юге России. Об этом на Ялтинском международном экономическом форуме сообщил RT министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ: «Что касается благоустройства, то, конечно, мы можем говорить о Москве, Санкт-Петербурге, таких регионах, как Татарстан, Башкортостан, есть очень благоустроенные города в Московской области, на юге России — в Ростовской области, Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования».
Министр добавил, что ведомство сейчас разрабатывает систему стандартов благоустройства для более точной оценки выполнения программы по развитию городской среды. Глава Минстроя также отметил, что сфера ЖКХ находится на более высоком уровне в тех регионах, где в эту сферу привлекают частные инвестиции: частные компании более заинтересованы в эффективности управления, чем государственные, так как от этого зависит размер их прибыли.
Михаил Мень: «Здесь несколько позиций, по которым мы можем давать оценку субъектам. В первую очередь это то, как они привлекают негосударственные инвестиции в ЖКХ через концессионные соглашения. Я бы отметил Волгоградскую область, где концессия по водоснабжению — самая крупная в Европе, дальше я хотел бы отметить Воронежскую область, где по водоканалу тоже неплохое решение, именно концессионеры работают».
Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ: «Что касается благоустройства, то, конечно, мы можем говорить о Москве, Санкт-Петербурге, таких регионах, как Татарстан, Башкортостан, есть очень благоустроенные города в Московской области, на юге России — в Ростовской области, Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования».
Министр добавил, что ведомство сейчас разрабатывает систему стандартов благоустройства для более точной оценки выполнения программы по развитию городской среды. Глава Минстроя также отметил, что сфера ЖКХ находится на более высоком уровне в тех регионах, где в эту сферу привлекают частные инвестиции: частные компании более заинтересованы в эффективности управления, чем государственные, так как от этого зависит размер их прибыли.
Михаил Мень: «Здесь несколько позиций, по которым мы можем давать оценку субъектам. В первую очередь это то, как они привлекают негосударственные инвестиции в ЖКХ через концессионные соглашения. Я бы отметил Волгоградскую область, где концессия по водоснабжению — самая крупная в Европе, дальше я хотел бы отметить Воронежскую область, где по водоканалу тоже неплохое решение, именно концессионеры работают».
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