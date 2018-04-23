Южная Корея прекратила пропаганду на границе с КНДР

С понедельника южнокорейские власти перестали вести агитацию на границе с Северной Кореей. Пропаганда шла с помощью нескольких десятков громкоговорителей с января 2016 года.

В Сеуле заявили, что таким образом хотят снизить военное напряжение между Южной Кореей и КНДР и создать атмосферу для мирных переговоров.



Из заявления Минобороны Южной Кореи: «Мы надеемся, что это решение позволит двум Кореям прекратить поток взаимной критики и пропаганды друг против друга и внести вклад в дело мира и новых начинаний».



При этом в ведомстве ответили, что не располагают данными о том, прекращена ли в ответ пропаганда на Южную Корею из приграничных областей Северной Кореи.



Межкорейский саммит, в рамках которого пройдет встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына, назначен на 27 апреля.