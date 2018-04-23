Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    СМИ узнали о возросшем в 4 раза мировом объеме утечек данных. компании, утечки данных. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ узнали о возросшем в 4 раза мировом объеме утечек данных

    СМИ узнали о возросшем в 4 раза мировом объеме утечек данных

    комментировать

    СМИ узнали о возросшем в 4 раза мировом объеме утечек данных

    СМИ узнали о возросшем в 4 раза мировом объеме утечек данных

      Мировой объем утечки данных за прошлый год вырос более чем в 4 раза. В большинстве случаев виноваты сами сотрудники компаний.

      В прошлом году утекли 13 миллиардов записей конфиденциальных данных, тогда как в 2016 году зафиксированы всего 3 миллиарда таких случаев. Цифры компании InfoWatch приводят «Известия».

      Самыми популярными у мошенников стали банки, страховщики и компании из сектора высоких технологий, а большая часть украденного — это личная и финансовая информация, в том числе реквизиты пластиковых карт.

      Происходит это, по мнению экспертов, в основном из-за ошибок рядовых сотрудников компаний. Еще одной причиной может быть способ хранения данных. Если раньше организации хранили информацию разрозненно, то теперь многие переходят к централизованному сбору, а это требует усиления информационной безопасности.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru