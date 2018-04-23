СМИ узнали о возросшем в 4 раза мировом объеме утечек данных

Мировой объем утечки данных за прошлый год вырос более чем в 4 раза. В большинстве случаев виноваты сами сотрудники компаний.
В прошлом году утекли 13 миллиардов записей конфиденциальных данных, тогда как в 2016 году зафиксированы всего 3 миллиарда таких случаев. Цифры компании InfoWatch приводят «Известия».
Самыми популярными у мошенников стали банки, страховщики и компании из сектора высоких технологий, а большая часть украденного — это личная и финансовая информация, в том числе реквизиты пластиковых карт.
Происходит это, по мнению экспертов, в основном из-за ошибок рядовых сотрудников компаний. Еще одной причиной может быть способ хранения данных. Если раньше организации хранили информацию разрозненно, то теперь многие переходят к централизованному сбору, а это требует усиления информационной безопасности.
Самыми популярными у мошенников стали банки, страховщики и компании из сектора высоких технологий, а большая часть украденного — это личная и финансовая информация, в том числе реквизиты пластиковых карт.
Происходит это, по мнению экспертов, в основном из-за ошибок рядовых сотрудников компаний. Еще одной причиной может быть способ хранения данных. Если раньше организации хранили информацию разрозненно, то теперь многие переходят к централизованному сбору, а это требует усиления информационной безопасности.
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