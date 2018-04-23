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    В Удмуртии людей из ветхого жилья переселили в аварийные бараки. жилье, строительство, Удмуртия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Удмуртии людей из ветхого жилья переселили в аварийные бараки

    В Удмуртии людей из ветхого жилья переселили в аварийные бараки

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    В Удмуртии людей из ветхого жилья переселили в аварийные бараки

    В Удмуртии людей из ветхого жилья переселили в аварийные бараки

    В Удмуртии людей из ветхого жилья переселили в аварийные бараки

      В поселке Кез (Удмуртия) люди пытаются выжить в своих новых домах. Из аварийных зданий десятки семей переселили в аварийные с промерзшими стенами, буржуйками и туалетом на улице. Дошло до того, что в одной из квартир рухнул потолок. Следователи выясняют, как администрация поселка приняла и ввела в эксплуатацию непригодное жилье.

      Сразу за входной дверью новой квартиры зияет яма. В старом доме пенсионерки Селиверстовой перекрытия полвека простояли, а здесь и трех лет не протянули.

      Валентина Селивертова, местная жительница: «Полы не то чтобы провалились, они качались. Грибок все взял».

      Новый дом построили в рекордные сроки — всего за 3 месяца, а спустя 3 года вскрылись строительные недоделки, да так, что вскрывать пришлось все полы. От постоянной влажности лаги здесь попросту сгнили.

      Дым костра создает уют. В райцентре Кез переселенцев из аварийных домов разместили в квартирах с печным отоплением и без вентиляции. В новом жилье туалеты оказались на улице, а промерзшие двери приходится не открывать, а вырубать топорами.

      Теперь следствие разбирается, почему переселение по федеральной программе и за бюджетные деньги в сельских районах Удмуртии приняло столь причудливые формы. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.

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