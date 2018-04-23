В Удмуртии людей из ветхого жилья переселили в аварийные бараки

В поселке Кез (Удмуртия) люди пытаются выжить в своих новых домах. Из аварийных зданий десятки семей переселили в аварийные с промерзшими стенами, буржуйками и туалетом на улице. Дошло до того, что в одной из квартир рухнул потолок. Следователи выясняют, как администрация поселка приняла и ввела в эксплуатацию непригодное жилье.

266 жилье

строительство

Удмуртия

Сразу за входной дверью новой квартиры зияет яма. В старом доме пенсионерки Селиверстовой перекрытия полвека простояли, а здесь и трех лет не протянули.



Валентина Селивертова, местная жительница: «Полы не то чтобы провалились, они качались. Грибок все взял».



Новый дом построили в рекордные сроки — всего за 3 месяца, а спустя 3 года вскрылись строительные недоделки, да так, что вскрывать пришлось все полы. От постоянной влажности лаги здесь попросту сгнили.



Дым костра создает уют. В райцентре Кез переселенцев из аварийных домов разместили в квартирах с печным отоплением и без вентиляции. В новом жилье туалеты оказались на улице, а промерзшие двери приходится не открывать, а вырубать топорами.



Теперь следствие разбирается, почему переселение по федеральной программе и за бюджетные деньги в сельских районах Удмуртии приняло столь причудливые формы. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.