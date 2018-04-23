В Хабаровске возбудили дело из-за невыплаты зарплат 214 работникам стройфирмы

Уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки строительной фирмы «Хабаровский мостоотряд», руководство которой задержало зарплату 214 работникам.

22 зарплаты

Хабаровск

По данным прокуратуры Хабаровского края, 214 работникам за три месяца текущего года не выплатили свыше 12 млн рублей заработной платы.



Из сообщения прокуратуры: «Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для принятия процессуального решения. Следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности)».



Прокуроры также обратились с заявлениями о взыскании зарплаты в мировой суд. После этого руководителю «Хабаровского мостоотряда» было вынесено представление об устранении нарушений.



