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    Скончался еще один пассажир перевернувшегося в Торжке автобуса

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    • Фото: СК РФ
    Скончался еще один пассажир перевернувшегося в Торжке автобуса

    Скончался еще один пассажир перевернувшегося в Торжке автобуса

    Скончался еще один пассажир перевернувшегося в Торжке автобуса
  • Фото: СК РФ

    • Число погибших в аварии с пассажирским автобусом в Тверской области возросло до двух человек, сообщают следователи.

    В результате ДТП в Тверской области с участием автобуса скончался второй пострадавший, говорится в сообщении Следственного комитета.

    Автобус, попавший в ДТП в Торжке в Тверской области, перевозил паломников из Ниловой пустыни. Авария произошла на выезде из Торжка. По предварительным данным, транспортное средство задело правую обочину и съехало в левый кювет.

    Ранее сообщалось об одной погибшей женщине и 12 пострадавших. Всего в автобусе было 39 человек вместе с водителем.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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