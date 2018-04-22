Скончался еще один пассажир перевернувшегося в Торжке автобуса

Число погибших в аварии с пассажирским автобусом в Тверской области возросло до двух человек, сообщают следователи.
В результате ДТП в Тверской области с участием автобуса скончался второй пострадавший, говорится в сообщении Следственного комитета.
Автобус, попавший в ДТП в Торжке в Тверской области, перевозил паломников из Ниловой пустыни. Авария произошла на выезде из Торжка. По предварительным данным, транспортное средство задело правую обочину и съехало в левый кювет.
Ранее сообщалось об одной погибшей женщине и 12 пострадавших. Всего в автобусе было 39 человек вместе с водителем.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Автобус, попавший в ДТП в Торжке в Тверской области, перевозил паломников из Ниловой пустыни. Авария произошла на выезде из Торжка. По предварительным данным, транспортное средство задело правую обочину и съехало в левый кювет.
Ранее сообщалось об одной погибшей женщине и 12 пострадавших. Всего в автобусе было 39 человек вместе с водителем.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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