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    Мигранта зарубили лопатой в Подмосковье

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    Мигранта зарубили лопатой в Подмосковье

    Мигранта зарубили лопатой в Подмосковье

    В Московской области выясняют обстоятельства гибели мигранта.

    Тело мужчины с рубленными ранами обнаружили в Пушкинском районе. По предварительным данным, злоумышленники убили мигранта лопатой.

    Предполагаемое орудие преступление и обрезок металлической трубы нашли на месте происшествия, передает «360» со ссылкой на источник.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства преступления выясняются.

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