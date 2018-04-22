Мигранта зарубили лопатой в Подмосковье

В Московской области выясняют обстоятельства гибели мигранта.
Тело мужчины с рубленными ранами обнаружили в Пушкинском районе. По предварительным данным, злоумышленники убили мигранта лопатой.
Предполагаемое орудие преступление и обрезок металлической трубы нашли на месте происшествия, передает «360» со ссылкой на источник.
По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства преступления выясняются.
Предполагаемое орудие преступление и обрезок металлической трубы нашли на месте происшествия, передает «360» со ссылкой на источник.
По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства преступления выясняются.
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