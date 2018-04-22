Организаторов концентра в честь дня рождения Гитлера задержали в Польше

Спецслужбы не позволили провести концерт неофашистских групп на юге Польши.
За выходные сотрудники спецслужб провели несколько обысков, во время которых изъяли баннеры и флаги с надписями и символами неофашистского содержания.
Правоохранители также задержали двоих организаторов концерта, который планировалось устроить 21 апреля и приурочить к дню рождения Адольфа Гитлера (20 апреля). В итоге концерт так и не состоялся.
Как сообщает ТАСС, задержанных доставят в прокуратуру города Валбжих, им будут предъявлены обвинения в пропаганде неофашизма.
Правоохранители также задержали двоих организаторов концерта, который планировалось устроить 21 апреля и приурочить к дню рождения Адольфа Гитлера (20 апреля). В итоге концерт так и не состоялся.
Как сообщает ТАСС, задержанных доставят в прокуратуру города Валбжих, им будут предъявлены обвинения в пропаганде неофашизма.
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