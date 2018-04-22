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    Наливай и молись: в ЮАР растет число прихожан церкви пива и святого виски. ЮАР, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНаливай и молись: в ЮАР растет число прихожан церкви пива и святого виски

    Наливай и молись: в ЮАР растет число прихожан церкви пива и святого виски

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    Наливай и молись: в ЮАР растет число прихожан церкви пива и святого виски

    Наливай и молись: в ЮАР растет число прихожан церкви пива и святого виски

    Наливай и молись: в ЮАР растет число прихожан церкви пива и святого виски

      Церковь пива и святого виски становится все популярнее в ЮАР.

      Богослужения там проходят каждое воскресенье, причем в барах. Собирается паства в 11 утра и не расходится до позднего вечера. По словам основателя церкви, миссия прихода — оказать поддержку пьющим людям, ведь они подвергаются осуждению в обществе. Даже для крещения в Церкви габола (название переводится как церковь распития) используют не воду, а алкоголь.

      Циеци Макити, основатель Церкви распития: «Господи боже, благослови эти святые дары в виде ликера, благослови эти святые дары в виде пива, благослови всех, кто находится в этой церкви. Отныне и во веки веков!»

      У основателя алкогольной религии уже более 500 последователей. Примечательно, что прихожанами пока являются только мужчины, но в церкви рассказывают о планах пускать на службы и женщин.

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