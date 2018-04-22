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    Коммунисты в день рождения Ленина возложили цветы к мавзолею. дни рождения, КПРФ, Ленин, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКоммунисты в день рождения Ленина возложили цветы к мавзолею

    Коммунисты в день рождения Ленина возложили цветы к мавзолею

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    Коммунисты в день рождения Ленина возложили цветы к мавзолею

    Коммунисты в день рождения Ленина возложили цветы к мавзолею

    Коммунисты в день рождения Ленина возложили цветы к мавзолею

      Сегодня коммунисты отмечают 148-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина. В Москве к мавзолею возложили цветы, а члены КПРФ не скупились на эпитеты.

      Члены Центрального и московского городского комитетов КПРФ, руководители партии, депутаты Госдумы и региональных парламентов, представители общественных пришли на Красную площадь с цветами.

      Владимир Кашин, заместитель председателя КПРФ: «Уважаемые товарищи, коллеги, друзья! Сегодня мы здесь, у мавзолея Владимира Ильича Ленина, пришли с большой радостью отметить его день рождения. Владимир Ильич Ленин — гений не только нашей державы, великого Советского Союза, России, но он гений нашей земной цивилизации».

      Нескольким десяткам активистов вручили партийные билеты.

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