У самолета в зоне турбулентности вывалился иллюминатор, трое ранены

Три пассажира получили травмы
из-за попадания самолета Air India в зону турбулентности.
Инцидент произошел с Boeing 787, который летел из города Амритсар в Нью-Дели. Лайнер находился в зоне турбулентности от 10 до 15 минут.
За это время три человека получили травмы. Сильнее всего пострадала пассажирка, которая ударилась головой из-за того, что не была пристегнута. Все пострадавшие доставлены в госпиталь.
Также во время инцидента в самолете отвалилась оконная панель, с полок стал падать багаж. Выпали кислородные маски, сообщает Times of India.
За это время три человека получили травмы. Сильнее всего пострадала пассажирка, которая ударилась головой из-за того, что не была пристегнута. Все пострадавшие доставлены в госпиталь.
Также во время инцидента в самолете отвалилась оконная панель, с полок стал падать багаж. Выпали кислородные маски, сообщает Times of India.
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