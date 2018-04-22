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    У самолета в зоне турбулентности вывалился иллюминатор, трое ранены. авиационные катастрофы и происшествия, Индия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ самолета в зоне турбулентности вывалился иллюминатор, трое ранены

    У самолета в зоне турбулентности вывалился иллюминатор, трое ранены

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    • Фото: Trending on WhatsApp / youtube.com
    У самолета в зоне турбулентности вывалился иллюминатор, трое ранены

    У самолета в зоне турбулентности вывалился иллюминатор, трое ранены

    У самолета в зоне турбулентности вывалился иллюминатор, трое ранены
    • Фото: Trending on WhatsApp / youtube.com

      • Три пассажира получили травмы из-за попадания самолета Air India в зону турбулентности.

      Инцидент произошел с Boeing 787, который летел из города Амритсар в Нью-Дели. Лайнер находился в зоне турбулентности от 10 до 15 минут.

      За это время три человека получили травмы. Сильнее всего пострадала пассажирка, которая ударилась головой из-за того, что не была пристегнута. Все пострадавшие доставлены в госпиталь.

      Также во время инцидента в самолете отвалилась оконная панель, с полок стал падать багаж. Выпали кислородные маски, сообщает Times of India.

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