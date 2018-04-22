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    Во Владивостоке стартовали Дельфийские игры. Владивосток, искусство, молодежь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Владивостоке стартовали Дельфийские игры

    Во Владивостоке стартовали Дельфийские игры

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    Во Владивостоке стартовали Дельфийские игры

    Во Владивостоке стартовали Дельфийские игры

    Во Владивостоке стартовали Дельфийские игры

      Приморье впервые принимает Дельфийские игры — соревнования для молодых деятелей искусств.

      Торжественная церемония открытия XVII Дельфийских игр России прошла накануне вечером в главном корпусе Дальневосточного федерального университета. В воскресенье во Владивостоке уже прошли первые туры соревнований.

      Игры продлятся до 24 апреля, основная их часть пройдет на территории Дальневосточного федерального университета. В этом году конкурсная и фестивальная программа Игр состоит из 31 номинации, среди которых классические, народные и современные виды искусств. За награды поборются 1862 участника из 69 регионов, передает ТАСС. Оценивать их будет жюри, в состав которого вошли около 80 искусствоведов и заслуженных и народных артистов России.

      С открытием Игр гостей и участников поздравил президент России Владимир Путин. В телеграмме, которая была опубликована на сайте Кремля, президент отметил, что Игры объединяют творческую молодежь по всей России, и что многие лауреаты конкурса затем добиваются успеха в разных областях искусства.

      Владимир Путин, президент РФ: «Многие лауреаты прошлых Игр сумели блестяще реализовать свой потенциал, добились впечатляющих успехов в различных областях искусства, снискали профессиональное признание и по-настоящему мировую известность. Уверен, что их пример обязательно вдохновит нынешних „дельфийцев“, позволит им достойно выступить на Играх, продемонстрировать свой талант зрителям и авторитетному жюри».

      Дельфийские игры — это соревнования, выставки и презентации молодых деятелей искусства. Прототипом современных Игр считаются античные Пифийские игры, которые проходили в древнегреческом городе Дельфы. Современные Дельфийские игры России ведут свою историю с 2000 года.






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