Туфли для «лунной походки» Майкла Джексона выставили на аукцион

Туфли покойного короля
поп-музыки Майкла Джексона, в которых певец впервые продемонстрировал свою знаменитую «лунную походку», будут проданы 26 мая на аукционе в Калифорнии.
Черные кожанные туфли, которые Майкл Джексон впервые использовал для своей знаменитой «лунной походки» на сцене, уйдут с молотка. Стартовая цена пары составляет 5 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома GWS Auctions.
Из сообщения GWS Auctions: «Эти лоферы из черной кожи производства Florsheim Imperial Майкл Джексон носил во время репетиции Billie Jean (программы Motown 25)».
На одной из туфель стоит отметка «Michael #2». К обуви также прилагается письмо известного хореографа и танцора Лестера Вилсона, в котором говорится, что Джексон подарил ему эти ботинки после репетиции.
Из сообщения GWS Auctions: «Эти лоферы из черной кожи производства Florsheim Imperial Майкл Джексон носил во время репетиции Billie Jean (программы Motown 25)».
На одной из туфель стоит отметка «Michael #2». К обуви также прилагается письмо известного хореографа и танцора Лестера Вилсона, в котором говорится, что Джексон подарил ему эти ботинки после репетиции.
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