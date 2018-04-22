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    Туфли для «лунной походки» Майкла Джексона выставили на аукцион

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    • Фото: GWS Auctions
    Туфли для «лунной походки» Майкла Джексона выставили на аукцион

    Туфли для «лунной походки» Майкла Джексона выставили на аукцион

    Туфли для «лунной походки» Майкла Джексона выставили на аукцион
  • Фото: GWS Auctions

    • Туфли покойного короля поп-музыки Майкла Джексона, в которых певец впервые продемонстрировал свою знаменитую «лунную походку», будут проданы 26 мая на аукционе в Калифорнии.

    Черные кожанные туфли, которые Майкл Джексон впервые использовал для своей знаменитой «лунной походки» на сцене, уйдут с молотка. Стартовая цена пары составляет 5 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома GWS Auctions.

    Из сообщения GWS Auctions: «Эти лоферы из черной кожи производства Florsheim Imperial Майкл Джексон носил во время репетиции Billie Jean (программы Motown 25)».

    На одной из туфель стоит отметка «Michael #2». К обуви также прилагается письмо известного хореографа и танцора Лестера Вилсона, в котором говорится, что Джексон подарил ему эти ботинки после репетиции.

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