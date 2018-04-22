Волочкова готова взять на воспитание внучку Пугачёвой

Анастасия Волочкова предлагает свои услуги Алле Пугачёвой. Балерина хочет, чтобы Примадонна доверила ей самое дорогое — свою единственную внучку Клаву.
Анастасия Волочкова: «Я прошла огонь, воду и медные трубы — все что можно. И, конечно, Клава должна быть готова к миру и очень большой конкуренции. И уж то, что мне суждено было пройти, наверное, мало кому было под силу, поэтому мне есть, что ей сказать».
Кристина Орбакайте делится: ее 6-летняя дочь Клава поет, участвует в модных показах, занимается спортом. А главная мечта внучки Пугачёвой — балет.
Кристина Орбакайте: «Я думала, если у меня будет девочка, я хотела ее отдать в балет сразу».
Кристина Орбакайте переживает: за год Клава сильно вытянулась. И если учесть, что рост певицы 1,73 метра, а ее мужа — Михаила Земцова — 1,98 метра и воспользоваться формулой конечного роста ребенка, то получится, что в будущем внучка Пугачевой вымахает до 1,8 метра. Это идеальный параметр для модели, но никак не для балерины.
Кристина Орбакайте: «Когда я в балете училась, меня сразу предупреждали, что мне будет тяжело, потому что нет партнеров высоких, сильных. И что высоким балеринам крайне тяжело дается. Пример этому Илзе Лиепа, Анастасия Волочкова, которые вышли в такое свободное плавание. В репертуарных театрах тяжеловато».
Анастасия Волочкова успокаивает Кристину. При росте 1,73 метра она танцевала все сольные партии в Большом театре, и никогда не была пятым лебедем в шестом ряду. Про слухи, что из балетной труппы ее со скандалом уволили из-за лишнего веса и роста, Волочкова скромно умалчивает.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
Кристина Орбакайте делится: ее 6-летняя дочь Клава поет, участвует в модных показах, занимается спортом. А главная мечта внучки Пугачёвой — балет.
Кристина Орбакайте: «Я думала, если у меня будет девочка, я хотела ее отдать в балет сразу».
Кристина Орбакайте переживает: за год Клава сильно вытянулась. И если учесть, что рост певицы 1,73 метра, а ее мужа — Михаила Земцова — 1,98 метра и воспользоваться формулой конечного роста ребенка, то получится, что в будущем внучка Пугачевой вымахает до 1,8 метра. Это идеальный параметр для модели, но никак не для балерины.
Кристина Орбакайте: «Когда я в балете училась, меня сразу предупреждали, что мне будет тяжело, потому что нет партнеров высоких, сильных. И что высоким балеринам крайне тяжело дается. Пример этому Илзе Лиепа, Анастасия Волочкова, которые вышли в такое свободное плавание. В репертуарных театрах тяжеловато».
Анастасия Волочкова успокаивает Кристину. При росте 1,73 метра она танцевала все сольные партии в Большом театре, и никогда не была пятым лебедем в шестом ряду. Про слухи, что из балетной труппы ее со скандалом уволили из-за лишнего веса и роста, Волочкова скромно умалчивает.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
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