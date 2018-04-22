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    Волочкова готова взять на воспитание внучку Пугачёвой

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    Волочкова готова взять на воспитание внучку Пугачёвой

    Волочкова готова взять на воспитание внучку Пугачёвой

    Волочкова готова взять на воспитание внучку Пугачёвой

      Анастасия Волочкова предлагает свои услуги Алле Пугачёвой. Балерина хочет, чтобы Примадонна доверила ей самое дорогое — свою единственную внучку Клаву.

      Анастасия Волочкова: «Я прошла огонь, воду и медные трубы — все что можно. И, конечно, Клава должна быть готова к миру и очень большой конкуренции. И уж то, что мне суждено было пройти, наверное, мало кому было под силу, поэтому мне есть, что ей сказать».

      Кристина Орбакайте делится: ее 6-летняя дочь Клава поет, участвует в модных показах, занимается спортом. А главная мечта внучки Пугачёвой — балет.

      Кристина Орбакайте: «Я думала, если у меня будет девочка, я хотела ее отдать в балет сразу».

      Кристина Орбакайте переживает: за год Клава сильно вытянулась. И если учесть, что рост певицы 1,73 метра, а ее мужа — Михаила Земцова — 1,98 метра и воспользоваться формулой конечного роста ребенка, то получится, что в будущем внучка Пугачевой вымахает до 1,8 метра. Это идеальный параметр для модели, но никак не для балерины.

      Кристина Орбакайте: «Когда я в балете училась, меня сразу предупреждали, что мне будет тяжело, потому что нет партнеров высоких, сильных. И что высоким балеринам крайне тяжело дается. Пример этому Илзе Лиепа, Анастасия Волочкова, которые вышли в такое свободное плавание. В репертуарных театрах тяжеловато».

      Анастасия Волочкова успокаивает Кристину. При росте 1,73 метра она танцевала все сольные партии в Большом театре, и никогда не была пятым лебедем в шестом ряду. Про слухи, что из балетной труппы ее со скандалом уволили из-за лишнего веса и роста, Волочкова скромно умалчивает.

      Подробности — в программе «Ты не поверишь!».

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