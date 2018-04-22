Программа «Новые русские сенсации» обнародовала подлинные факты из частной жизни и свидетельства смерти Адольфа Гитлера — самого опасного и кровавого палача в истории человечества. Съемочная группа НТВ разыскала человека, который называет себя внуком фюрера.
Отношения с женщинами у Гитлера складывались не просто. До Евы Браун в его тайных любовницах числилась его родная племянница, юная Геля Рубаль. Она застрелилась при загадочных обстоятельствах, когда ей было всего 23. Ее место и заняла энергичная Ева Браун. 30 апреля 1945 года, когда наша армия уже вела уличные бои в Берлине, Адольф Гитлер и Ева совершат двойное самоубийство.
До сих пор остается открытым вопрос — оставил ли фюрер после себя потомство? Спустя полвека европейские газеты обнародовали сенсационную информацию: Гитлер все же оставил наследника — внебрачного сына по имени Жан Лоре. Этот загадочный мсье всю жизнь скрывался и тихо умер 14 февраля 1985 года во французском городке Сен-Кантен. И у него остался сын.
Журналисты НТВ шли по его следу долгих полгода. Несколько месяцев понадобилось, чтобы найти и выследить этого с виду обычного человека. Несколько недель ушло на переписку в Интернете, потом еще несколько дней на тяжелые телефонные переговоры. В итоге внук Адольфа Гитлера был найден в затерянном в самом сердце Европы французском городке Боэн-ан-Вермандуа. Филипп Лоре привык в страхе скрываться всю свою жизнь. Как и его отец, он нигде и никогда не афиширует тайну своего происхождения. Дать интервью российским журналистам он согласился при условиии, что его дом не будет показан снаружи и не будет назван его адрес.
В спальне Филиппа Лоре на самом видном месте — портрет Адольфа Гитлера. А на портрете справа — Шарлотта Лобжуа. Это родная бабушка Филиппа Лоре по прямой линии, то есть неизвестная ранее любовница Гитлера. Адольф и Шарлотта познакомились в 1916-м. Тогда шла Первая мировая война. Шарлотта жила в маленьком селении в районе Лилля, а неподалеку стояла немецкая часть, где служил будущий фюрер. Вскоре у них родился внебрачный сын Жан.
Филипп Лоре прекрасно понимает, что решающим доказательством его прямого родства с главным чудовищем XX века может стать только положительный тест ДНК. В Москве, в архиве ФСБ, до сих пор хранится подлинный фрагмент черепа и подлинная челюсть Адольфа Гитлера. Лучшего материала для экспертизы не придумаешь. Чтобы узнать правду, Филипп Лоре с энтузиазмом соглашается сдать биологический материал. Впрочем, в глубине души Лоре и без всяких экспертиз уверен, что он — родной внук Гитлера.
Почему Гитлер скрывал свою тайную семью? Как Ротшильды передавали внебрачному сыну фюрера конверты с деньгами? Какое наследство Гитлер оставил после смерти? И как кровавый палач проклял свой род на несколько поколений? Ответы на эти вопросы — в программе «Новые русские сенсакции».
До сих пор остается открытым вопрос — оставил ли фюрер после себя потомство? Спустя полвека европейские газеты обнародовали сенсационную информацию: Гитлер все же оставил наследника — внебрачного сына по имени Жан Лоре. Этот загадочный мсье всю жизнь скрывался и тихо умер 14 февраля 1985 года во французском городке Сен-Кантен. И у него остался сын.
Журналисты НТВ шли по его следу долгих полгода. Несколько месяцев понадобилось, чтобы найти и выследить этого с виду обычного человека. Несколько недель ушло на переписку в Интернете, потом еще несколько дней на тяжелые телефонные переговоры. В итоге внук Адольфа Гитлера был найден в затерянном в самом сердце Европы французском городке Боэн-ан-Вермандуа. Филипп Лоре привык в страхе скрываться всю свою жизнь. Как и его отец, он нигде и никогда не афиширует тайну своего происхождения. Дать интервью российским журналистам он согласился при условиии, что его дом не будет показан снаружи и не будет назван его адрес.
В спальне Филиппа Лоре на самом видном месте — портрет Адольфа Гитлера. А на портрете справа — Шарлотта Лобжуа. Это родная бабушка Филиппа Лоре по прямой линии, то есть неизвестная ранее любовница Гитлера. Адольф и Шарлотта познакомились в 1916-м. Тогда шла Первая мировая война. Шарлотта жила в маленьком селении в районе Лилля, а неподалеку стояла немецкая часть, где служил будущий фюрер. Вскоре у них родился внебрачный сын Жан.
Филипп Лоре прекрасно понимает, что решающим доказательством его прямого родства с главным чудовищем XX века может стать только положительный тест ДНК. В Москве, в архиве ФСБ, до сих пор хранится подлинный фрагмент черепа и подлинная челюсть Адольфа Гитлера. Лучшего материала для экспертизы не придумаешь. Чтобы узнать правду, Филипп Лоре с энтузиазмом соглашается сдать биологический материал. Впрочем, в глубине души Лоре и без всяких экспертиз уверен, что он — родной внук Гитлера.
Почему Гитлер скрывал свою тайную семью? Как Ротшильды передавали внебрачному сыну фюрера конверты с деньгами? Какое наследство Гитлер оставил после смерти? И как кровавый палач проклял свой род на несколько поколений? Ответы на эти вопросы — в программе «Новые русские сенсакции».
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