Школьницу задержали за распространение детского порно

В США за распространение детской порнографии задержали двух школьников.
Учеников школы Bonne Ecole в Луизиане задержали после того, как девочка послала однокласснику свои обнаженные фотографии. После этого подросток разослал снимки своим друзьям.
В результате по обвинению в изготовлении и распространении детской порнографии было решено задержать и школьницу, и ее приятеля. Позднее их отпустили под надзор родителей. Возраст задержанных не уточняется, однако известно, что речь идет об учениках начальной школы (то есть им было не больше 14 лет), передает New York Post.
В связи с инцидентом в полиции решили напомнить родителям о необходимости следить за тем, что делают их дети в соцсетях, ведь школьники могут и не знать о том, что рассылка своих обнаженных фотографий является преступлением.
В результате по обвинению в изготовлении и распространении детской порнографии было решено задержать и школьницу, и ее приятеля. Позднее их отпустили под надзор родителей. Возраст задержанных не уточняется, однако известно, что речь идет об учениках начальной школы (то есть им было не больше 14 лет), передает New York Post.
В связи с инцидентом в полиции решили напомнить родителям о необходимости следить за тем, что делают их дети в соцсетях, ведь школьники могут и не знать о том, что рассылка своих обнаженных фотографий является преступлением.
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