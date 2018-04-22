Стадион «Мордовия Арена» в Саранске принял тестовый матч

В Саранске на стадионе «Мордовия Арена», который будет принимать игры чемпионата мира по футболу, прошел первый тестовый матч.

356 Мордовия

стадионы

футбол

Сыграли команды «Мордовия» и «Зенит-Ижевск». Встреча закончилась со счетом 0:0. После матча проверили газон (испытание он выдержал) и оценили организацию мероприятия.



На арене собрались 13 тысяч человек. Открыли все четыре входа стадиона, очередей не было даже в самые пиковые моменты. Не возникло претензий и к системе безопасности, а также процедуре досмотра зрителей.