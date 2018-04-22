В Геленджике трое детей вместе с мамой погибли при пожаре в частном доме

Спасатели выясняют причины смертельного пожара, который произошел в одном из садовых товариществ Геленджика (Краснодарский край).
Как передает ТАСС со ссылку на пресс-службу городской администрации, в огне погибли женщина и трое ее детей, двум из которых не было и года, третьему уже исполнилось 9 лет.
По информации регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в садовом товариществе «Геолог», поступило в 4:27 по местному времени (совпадает с московским). В 5:02 спасателям удалось ликвидировать открытый огонь. К тушению были привлечены 19 человек личного состава и 6 единиц техники.
По информации регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в садовом товариществе «Геолог», поступило в 4:27 по местному времени (совпадает с московским). В 5:02 спасателям удалось ликвидировать открытый огонь. К тушению были привлечены 19 человек личного состава и 6 единиц техники.
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