Красные галстуки снова в моде: под Волгоградом возродили пионерскую организацию

Обычная сельская школа в Волгоградской области прославилась на всю страну. Там официально возродили пионерскую организацию. Теперь ученики носят галстуки и бьют в барабаны, отдают салюты и помогают ветеранам. Все так, как было в Советском Союзе, но с поправкой на современность.

Для поколения 70–80-х это ностальгический привет из прошлого, для восьмиклассницы Гюнай — часть привычной жизни. Раздается тот самый клич «Будьте готовы! Всегда готовы!» Каждый класс, начиная с пятого, представляет пионерский отряд. Школа — пионерская дружина. Гюнай — старшая вожатая детской организации.



Гюнай Дадашова, председатель пионерской организации приморской средней школы: «Пионеры — это люди-герои. Мы хотим, чтобы наши дети тоже были такими героями».



Как предает корреспондент НТВ Михаил Антропов, на сборе объявили месячник добрых дел. Пионеры-тимуровцы отправляются к пожилым односельчанам помочь по хозяйству. Николай Акельев в школе 50 лет проработал. Он помощникам рад. Педагог старой закалки уверен, что главный смысл пионерии — дисциплина.



Николай Акельев: «Маленькие ребятишки, похулиганить хочется, а пионерская организация немножко притормаживает».



Строки завета Ленина с фасада школы призывают учиться, учиться и учиться. Это не новодел. Надпись сохранилась еще с советских времен, каким-то чудом пережила 90-е годы и вполне себе пришлась ко двору сельской школы начала XXI века.



В пионеры здесь принимают в конце 4-го класса. Дети пишут заявления, родители их подписывают, что с выбором ребенка согласны. Выбор добровольный. После этого школьники учат клятву, старшая вожатая расскажет им про пионеров-героев, а 22 апреля им повяжут красные галстуки.



Наверное, уже не так важно, что когда-то пионерская организация носила имя вождя мирового пролетариата. Старшая вожатая Гюнай возвращается домой немного уставшая, но счастливая.