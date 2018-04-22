Вырванные молнии и усадка: почему химчистки портят одежду

Нередко вещи после химчистки вещи дают усадку или возвращаются хозяевам в поврежденном виде. В последние годы на службе у таких сервисов появились новые технологии, но стоит ли ждать от них чудес?
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«Как с гнома», — так теперь говорит про свое дорогое итальянское пальто, побывавшее в химчистке, кинорежиссер Анастасия Жура. Женщина обратилась в суд.
Анастасия Жура, кинорежиссер: «Можно было бы предположить, что моя дочь, когда вырастет, сможет носить это пальто, но штука в том, что здесь сломана молния, порвана вместе с тканью, с мясом вырвана, швы поползли волнами, нитки вылезли. Теперь это не то пальто, которое я сдавала в химчистку, это уже мусор».
Одежду, уверена Анастасия, вместо сухой чистки просто постирали. И предложили компенсацию всего в 30 тысяч рублей, хотя стоило пальто почти 90.
Алексей Сиренко, юрист: «Закон о защите прав потребителей в этом плане достаточно суров. В том случае, если испорчена вещь, которую химчистка приняла на обработку, то химчистка обязана возместить в трехдневный срок двукратную стоимость испорченной вещи».
Человеческий фактор, халтура. Какие надежды вообще стоит возлагать на химчистку, а чего от нее не надо и ждать? Первым делом технолог определяет, что можно, а чего нельзя делать с вещью. Помогает заводская маркировка. Становится сложнее, если бирка срезана. Проблема может возникнуть и по вине производителя.
Марина Волохова, главный технолог химчистки: «Также есть маркировки, которые, например, запрещают любой вид обработки, ни стирать нельзя, ни чистить. Тогда мы оговариваем с клиентом, что возможно проявление скрытого дефекта. По сути, эта маркировка гласит: поноси изделие и выброси».
Если ярлык разрешает химобработку, это должно значить, что производитель и пуговицы сделал из стойкого материала. Но в реальности это не всегда так, особенно у дешевой одежды. Фурнитура может расколоться в барабане, ее могут подпортить растворители. Некоторые виды пластика и отделки буквально плавятся. Поэтому, если есть возможность, торчащие элементы в хороших химчистках упаковывают в защитные футляры. А иногда и просто срезают, но обратно, кстати, пришивать не обязаны.
Ответственный мастер всегда заранее обсудит возможные последствия с клиентом, чтобы принять совместное решение, как поступить лучше. Специалист изучает происхождение пятен — где жирное, где белковое, какое от краски, а какое от фруктов.
Технолог решает, какие именно активные вещества и в какой концентрации будут добавлены в машину химической или акваобработки. Разница в том, что в одном случае воду используют, в другом нет. Тут будет работать только перхлорэтилен. Это растворитель из той группы веществ, благодаря которым вообще появились химчистки. В 1855 году владелец парижской красильной фабрики Жан Батист Жолли заметил, что скатерть, на которую служанка пролила керосин, стала чище. Он и предложил услугу выведения пятен с помощью этого нефтепродукта. Подробности — в программе «Чудо техники».
Анастасия Жура, кинорежиссер: «Можно было бы предположить, что моя дочь, когда вырастет, сможет носить это пальто, но штука в том, что здесь сломана молния, порвана вместе с тканью, с мясом вырвана, швы поползли волнами, нитки вылезли. Теперь это не то пальто, которое я сдавала в химчистку, это уже мусор».
Одежду, уверена Анастасия, вместо сухой чистки просто постирали. И предложили компенсацию всего в 30 тысяч рублей, хотя стоило пальто почти 90.
Алексей Сиренко, юрист: «Закон о защите прав потребителей в этом плане достаточно суров. В том случае, если испорчена вещь, которую химчистка приняла на обработку, то химчистка обязана возместить в трехдневный срок двукратную стоимость испорченной вещи».
Человеческий фактор, халтура. Какие надежды вообще стоит возлагать на химчистку, а чего от нее не надо и ждать? Первым делом технолог определяет, что можно, а чего нельзя делать с вещью. Помогает заводская маркировка. Становится сложнее, если бирка срезана. Проблема может возникнуть и по вине производителя.
Марина Волохова, главный технолог химчистки: «Также есть маркировки, которые, например, запрещают любой вид обработки, ни стирать нельзя, ни чистить. Тогда мы оговариваем с клиентом, что возможно проявление скрытого дефекта. По сути, эта маркировка гласит: поноси изделие и выброси».
Если ярлык разрешает химобработку, это должно значить, что производитель и пуговицы сделал из стойкого материала. Но в реальности это не всегда так, особенно у дешевой одежды. Фурнитура может расколоться в барабане, ее могут подпортить растворители. Некоторые виды пластика и отделки буквально плавятся. Поэтому, если есть возможность, торчащие элементы в хороших химчистках упаковывают в защитные футляры. А иногда и просто срезают, но обратно, кстати, пришивать не обязаны.
Ответственный мастер всегда заранее обсудит возможные последствия с клиентом, чтобы принять совместное решение, как поступить лучше. Специалист изучает происхождение пятен — где жирное, где белковое, какое от краски, а какое от фруктов.
Технолог решает, какие именно активные вещества и в какой концентрации будут добавлены в машину химической или акваобработки. Разница в том, что в одном случае воду используют, в другом нет. Тут будет работать только перхлорэтилен. Это растворитель из той группы веществ, благодаря которым вообще появились химчистки. В 1855 году владелец парижской красильной фабрики Жан Батист Жолли заметил, что скатерть, на которую служанка пролила керосин, стала чище. Он и предложил услугу выведения пятен с помощью этого нефтепродукта. Подробности — в программе «Чудо техники».
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