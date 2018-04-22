Названы предварительные места посадки российской миссии на Марс

Район посадки на Марсе первого за многие годы российского спускаемого аппарата будет выбран осенью 2018 года, сообщили в Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По словам научный руководитель проекта ExoMars с российской стороны Даниила Родионова, на сегодняшний из предполагаемых мест посадки остались только два варианта — плато Оксия и долина Мавра. Выбор будет сделан в октябре-ноябре этого года российскими и европейскими учеными.
Родионов добавил, что главные требования к месту посадки — это техническая возможность посадки и наличие на этом месте в прошлом воды (озера, русла рек, ручьев) и условий для консервации следов жизни.
Дмитрий Родионов: «Техническая реализуемость заключается в том, что район посадки должен лежать в низине, чтобы посадочный парашют успел раскрыться и достаточно снизить скорость посадки спускаемого аппарата. Это связано с низкой плотностью марсианской атмосферы. Именно с технической точки зрения плато Оксия выглядит предпочтительней».
Ранее рассматривались четыре района посадки, основным из которых было плато Оксия. Все они находятся неподалеку от экватора в северном полушарии Марса, где нет крупных кратеров, но много сухих русел. Потенциальный район посадки представляет собой эллипс размерами 104 на 19 километров, который находится внутри неглубокого кратера.
Вторая часть совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 предполагает доставку на поверхность планеты автономного марсохода, который займется поиском признаков возможной жизни на Марсе, передает РИА Новости.
Родионов добавил, что главные требования к месту посадки — это техническая возможность посадки и наличие на этом месте в прошлом воды (озера, русла рек, ручьев) и условий для консервации следов жизни.
Дмитрий Родионов: «Техническая реализуемость заключается в том, что район посадки должен лежать в низине, чтобы посадочный парашют успел раскрыться и достаточно снизить скорость посадки спускаемого аппарата. Это связано с низкой плотностью марсианской атмосферы. Именно с технической точки зрения плато Оксия выглядит предпочтительней».
Ранее рассматривались четыре района посадки, основным из которых было плато Оксия. Все они находятся неподалеку от экватора в северном полушарии Марса, где нет крупных кратеров, но много сухих русел. Потенциальный район посадки представляет собой эллипс размерами 104 на 19 километров, который находится внутри неглубокого кратера.
Вторая часть совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 предполагает доставку на поверхность планеты автономного марсохода, который займется поиском признаков возможной жизни на Марсе, передает РИА Новости.
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